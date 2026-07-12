Психиатр предупредил об опасности постоянного скроллинга

Постоянное погружение в социальные сети может привести к цифровому выгоранию и ухудшению памяти. Об этом в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-психиатр и психотерапевт Алексей Вилков. об этом сообщает Комсомольская правда.

Специалист отметил, что соцсети часто становятся причиной тревожности и подавленного настроения. Пользователи сравнивают свою жизнь с отредактированными «идеальными» картинками, что вызывает чувство неполноценности и истощает психику.

Цифровое выгорание проявляется снижением концентрации, ухудшением памяти, эмоциональной нестабильностью и хронической усталостью. Для восстановления врач рекомендует временный отказ от гаджетов — цифровой детокс. Это помогает мозгу отдохнуть от бесконечного потока данных и восстановить способность концентрироваться.

Также важно ограничивать время в сети и больше уделять внимания реальной жизни. Чем меньше виртуального пространства, тем лучше самочувствие.