Технологии

Психиатр предупредил об опасности постоянного скроллинга

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Постоянное погружение в социальные сети может привести к цифровому выгоранию и ухудшению памяти. Об этом в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-психиатр и психотерапевт Алексей Вилков. об этом сообщает Комсомольская правда.

Специалист отметил, что соцсети часто становятся причиной тревожности и подавленного настроения. Пользователи сравнивают свою жизнь с отредактированными «идеальными» картинками, что вызывает чувство неполноценности и истощает психику.

Цифровое выгорание проявляется снижением концентрации, ухудшением памяти, эмоциональной нестабильностью и хронической усталостью. Для восстановления врач рекомендует временный отказ от гаджетов — цифровой детокс. Это помогает мозгу отдохнуть от бесконечного потока данных и восстановить способность концентрироваться.

Также важно ограничивать время в сети и больше уделять внимания реальной жизни. Чем меньше виртуального пространства, тем лучше самочувствие.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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