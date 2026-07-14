Священник объяснил, можно ли молиться о похудении

В православии не запрещается обращаться к Богу с просьбой о помощи в похудении, однако такую молитву нельзя воспринимать как способ получить быстрый результат без собственных усилий. Об этом рассказал священник Виктор Никишов в ответе читателю журнала «Фома».

По словам священнослужителя, молитва не является магическим действием или заклинанием. Ее смысл заключается не в том, чтобы человек без труда избавился от лишнего веса, а в просьбе о поддержке, укреплении воли и помощи в борьбе с собственными слабостями.

Никишов отметил, что верующий может просить Бога о силах для изменения образа жизни. Такая молитва, по его словам, должна быть связана с внутренней работой человека, стремлением к самодисциплине и готовностью постепенно менять привычки.

В православной традиции переедание рассматривается через тему борьбы со страстями. Одной из них считается чревоугодие — чрезмерная зависимость от еды, при которой человек теряет внутренний контроль и подчиняется желанию получить удовольствие сверх необходимого.

При этом вопросы веса и питания не сводятся только к духовной стороне. Трудности могут быть связаны с особенностями организма, образом жизни, стрессом, наследственностью или состоянием здоровья. Поэтому молитву важно сочетать с ответственным отношением к себе.

Священник подчеркнул, что человеку, который хочет похудеть, нужны конкретные действия. Речь идет о контроле питания, изменении повседневных привычек, физической активности и, при необходимости, обращении к специалистам.

Такой подход соответствует христианскому пониманию молитвы как источника поддержки, а не замены личных усилий. Верующий, по словам Никишова, может просить Бога об укреплении сил, но при этом должен сам идти выбранным путем.