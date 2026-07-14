Огурцы в России подешевели на 14,2% за месяц

Огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России за месяц. В первую неделю июля средние цены на эти овощи снизились на 14,2% по сравнению с первой неделей июня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

Также в список наиболее подешевевших продуктов вошли помидоры (снижение на 7,1%) и яйца (на 6,6%).

Ранее «Ведомости» писали, что средняя потребительская стоимость картофеля в январе – мае 2026 года упала почти на 30% год к году – до 52,6 руб. за 1 кг. Белокочанная капуста за это же время стала дешевле почти на 30% до 42,3 руб. за 1 кг, репчатый лук – более чем на 22% до 46,9 руб., столовая свекла – почти на 22% до 45,5 руб.