Экономика

Огурцы в России подешевели на 14,2% за месяц

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Огурцы подешевели на 14,2% за месяц, став самым...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России за месяц. В первую неделю июля средние цены на эти овощи снизились на 14,2% по сравнению с первой неделей июня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

Также в список наиболее подешевевших продуктов вошли помидоры (снижение на 7,1%) и яйца (на 6,6%).

Ранее «Ведомости» писали, что средняя потребительская стоимость картофеля в январе – мае 2026 года упала почти на 30% год к году – до 52,6 руб. за 1 кг. Белокочанная капуста за это же время стала дешевле почти на 30% до 42,3 руб. за 1 кг, репчатый лук – более чем на 22% до 46,9 руб., столовая свекла – почти на 22% до 45,5 руб.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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