Исчезновение HDMI из ноутбуков объяснили экономией
Современные ноутбуки всё чаще выпускаются без разъёма HDMI, необходимого для подключения монитора. На это обратило внимание издание SlashGear.
Журналисты портала объяснили, почему производители отказываются от этого порта. Главная причина — экономия. Отказ от ряда разъёмов позволяет снизить стоимость производства. Кроме того, модели без HDMI обычно имеют более тонкий корпус.
Вместо HDMI многие устройства оснащаются портом USB-C с поддержкой Thunderbolt. Эта технология позволяет передавать данные на высокой скорости и подключать мониторы. Однако если монитор не поддерживает Thunderbolt, пользователям приходится использовать переходники или док-станции.
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