Технологии

Исчезновение HDMI из ноутбуков объяснили экономией

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Современные ноутбуки всё чаще выпускаются без разъёма HDMI, необходимого для подключения монитора. На это обратило внимание издание SlashGear.

Журналисты портала объяснили, почему производители отказываются от этого порта. Главная причина — экономия. Отказ от ряда разъёмов позволяет снизить стоимость производства. Кроме того, модели без HDMI обычно имеют более тонкий корпус.

Вместо HDMI многие устройства оснащаются портом USB-C с поддержкой Thunderbolt. Эта технология позволяет передавать данные на высокой скорости и подключать мониторы. Однако если монитор не поддерживает Thunderbolt, пользователям приходится использовать переходники или док-станции.

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