Наука

Учёные нашли след гигантского кенгуру, жившего 6000 лет назад

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые обнаружили кость гигантского кенгуру Pro...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Гигантские кенгуру Protemnodon tumbuna могли обитать на севере Новой Гвинеи до 6000 лет назад — в эпоху первых городов. Такой вывод сделали авторы исследования, опубликованного в журнале Phys.org. пишет Life.ru.

Основанием послужила крупная кость пальца, обнаруженная в 2004 году в скальном убежище Таора на территории Папуа — Новой Гвинеи. По форме и размерам она заметно отличается от останков современных сумчатых и больше всего напоминает представителей рода Protemnodon.

Учёные полагают, что находка принадлежала массивному животному размером с рыжего кенгуру, которое почти не прыгало и передвигалось преимущественно на четырёх конечностях. Сильные передние лапы помогали ему перемещаться по крутым участкам горных тропических лесов.

Новые данные свидетельствуют, что мегафауна Австралии и Новой Гвинеи исчезала в разное время. Исследователи считают, что на судьбу древнего вида могли одновременно повлиять сокращение привычной среды обитания и охота со стороны людей.

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