Будет чисто: прикамские нефтепроводчики провели очередную зеленую акцию

Эковолонтеры АО «Транснефть – Прикамье» стали инициаторами экологической акции в Удмуртской Республике. Мероприятие прошло в рамках проекта «Чистый поток – чистая страна».

Работники цеха технологического транспорта и специальной техники Удмуртского районного нефтепроводного управления за несколько часов совместной работы убрали территорию, примыкающую к базе производственного обслуживания: очистили местность от пластика, стекла, строительного мусора и сухих веток. Так каждый внес вклад в защиту окружающей среды и сохранение природы в ее первозданном виде.

Подобные гражданские инициативы вносят значительный вклад в оздоровление окружающей среды. Комплексный подход к защите природы не только помогает сохранить уникальные экосистемы, но и создает безопасную, комфортную среду для человека.