Технологии

ЦИТ Татарстана закупает 114 серверов почти на 2 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Центр информационных технологий Татарстана, который находится в ведении минцифры РТ, намерен приобрести 114 российских серверов Yadro H225 G4. Стоимость одного устройства по условиям закупки составляет 16,7 млн рублей, а общий объем контракта достигает 1,9 млрд рублей, сообщает «БИЗНЕС Online».

Для каких именно задач будет использоваться новая техника, в документации не уточняется. В самой компании пояснили, что поставка выполняется по договору с коммерческим клиентом и не относится к государственным проектам.

ЦИТ РТ уже длительное время работает не только как подведомственная структура, но и как коммерческий участник внешнего рынка. В перечень его услуг входят поставка, монтаж и обслуживание серверного и сетевого оборудования, виртуализация, проверка серверной инфраструктуры, а также проектирование центров обработки данных и вычислительных комплексов.

Согласно прошлогоднему отчету минцифры РТ, в 2026 году ЦИТ планирует масштабировать свои решения для крупных татарстанских предприятий в ключевых промышленных направлениях. Среди них названы нефтегазовая отрасль и машиностроение. Также центр намерен расширять взаимодействие с компаниями особой экономической зоны «Алабуга».

По характеристикам серверы Yadro H225 G4 не считаются оптимальным вариантом для обучения моделей искусственного интеллекта. При этом они подходят для облачных сервисов и работы с большими данными. Источники «БИЗНЕС Online» при этом сообщают, что минцифры Татарстана активно занимается развитием искусственного интеллекта в республике. В регион уже поступили пять флагманских графических процессоров Nvidia B200, предназначенных для задач искусственного интеллекта и машинного обучения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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