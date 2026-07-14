Ученые разработали метод оценки здоровья сердца по выдыхаемому воздуху

В Сеченовском университете исследователи выявили маркеры ишемической болезни сердца в выдыхаемом воздухе после физической нагрузки. Этот анализ может стать дополнительным инструментом для оценки состояния сердца, рассказали в пресс-службе вуза.

Изменения в составе выдыхаемых летучих органических соединений (ЛОС) после нагрузки позволяют с высокой точностью отличать пациентов с нарушением кровоснабжения миокарда от здоровых людей. В исследовании участвовали 80 человек: у 31 диагноз подтвердился с помощью компьютерной томографии, 49 составили контрольную группу.

Добровольцы проходили тестирование выдыхаемого воздуха в покое и после велоэргометрической нагрузки. Анализ проводился методом протонной масс-спектрометрии высокого разрешения, данные обрабатывались алгоритмами машинного обучения. Алгоритм правильно определял около 77% пациентов с признаками ишемической болезни сердца.

Для внедрения метода в клиническую практику необходимы дальнейшие исследования на более крупных выборках пациентов, отметили в пресс-службе.