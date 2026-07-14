Технологии

Пять признаков опасного приложения: как не потерять деньги

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Смартфон давно стал не просто средством связи, а настоящим кошельком и хранилищем личных данных. Киберпреступники всё чаще действуют хитро: они заставляют пользователей самих устанавливать вредоносные программы под видом полезных утилит. Даже официальные магазины приложений не гарантируют полную безопасность, но риск там ниже, чем на сомнительных сайтах. Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина рассказала KP.RU, на что обратить внимание перед установкой.

Первый шаг — проверка разработчика. Если приложение крупного банка создано частным лицом, это повод насторожиться. У легальных компаний имя разработчика обычно совпадает с брендом. Однако из-за санкций некоторые банки маскируются, но такие программы живут недолго.

Второй признак — подозрительный рейтинг. Если приложение появилось вчера, а уже полно восторженных однотипных отзывов, скорее всего, рейтинг накручен ботами. Обратная ситуация — программа не обновлялась 2–3 года — тоже опасна: в ней могут быть неустранённые уязвимости.

Третий момент — запросы разрешений. Фонарик, которому нужен доступ к геолокации и микрофону, — явный шпион. Встроенные защитники смартфонов и антивирусы вроде «Лаборатории Касперского» или Dr.Web помогают, но главное — не давать согласие подозрительным программам.

Четвёртый пункт — сторонние источники. Если приложение скачивается не из официального магазина, делать это можно только с сайта разработчика. Мошенники часто подделывают адреса, меняя одну букву (например, sbber.ru вместо sber.ru). Никогда не вводите пароли от Госуслуг или банка в непроверенных приложениях.

Пятое — если вирус уже установлен. Удалите программу, смените пароли, проверьте историю входов и запустите антивирус. Промедление может стоить потери данных.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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