Сосиски больше не жарю и не варю: заворачиваю в картофельную массу — получается необычный ужин

Сосиски с картофельным пюре — привычный ужин, которым трудно кого-то удивить. Но стоит соединить эти продукты немного иначе, и получится совершенно новое блюдо: румяные картофельные рулетики с сочной начинкой внутри.

Снаружи у них аппетитная корочка, а под ней — мягкий картофель и горячая сосиска. Особенно удобно, что для рецепта подходит вчерашнее пюре. Готовится всё на обычной сковороде, без духовки и сложного теста.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

картофель — 600 г;

сосиски — 4 шт.;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 3–4 ст. л.;

твёрдый сыр — 70 г;

панировочные сухари — 4 ст. л.;

растительное масло — для жарки;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сушёный чеснок — ½ ч. л.

Если используете готовое картофельное пюре, понадобится примерно 500 г. Желательно, чтобы оно было достаточно густым и охлаждённым.

Как приготовить сосиски в картофельной оболочке

Очистите картофель, нарежьте крупными кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду и разомните картофель без добавления молока. Полностью остудите пюре. Добавьте яйцо, муку, чёрный перец и сушёный чеснок. Перемешайте до получения мягкой пластичной массы. Натрите сыр на мелкой тёрке и вмешайте в картофельную основу. Разделите массу на четыре равные части. Слегка присыпьте рабочую поверхность мукой. Из каждой части сформируйте продолговатую лепёшку толщиной около 1 см. Положите в центр сосиску и аккуратно соедините края картофельной массы, полностью закрывая начинку. Обваляйте заготовки в панировочных сухарях, слегка прижимая их руками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Выложите картофельные рулетики швом вниз. Обжаривайте 3–4 минуты до золотистой корочки. Осторожно переверните и подрумяньте остальные стороны. В общей сложности приготовление займёт около 10–12 минут. Переложите рулетики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подавайте горячими, пока картофельная оболочка остаётся хрустящей, а сыр внутри — мягким.

Почему картофельная масса может разваливаться

Главная причина — слишком влажное пюре. Если в нём много молока или воды, сформировать плотную оболочку вокруг сосиски будет сложно.

Поэтому для рецепта лучше использовать картофель, размятый без дополнительных жидкостей.

Муку следует добавлять постепенно. Масса должна держать форму, но не превращаться в тугое тесто.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Картофельную основу обязательно нужно остудить перед добавлением яйца и муки. Из горячего пюре сложнее сформировать аккуратные рулетики, а лишняя мука сделает оболочку плотной».

Как получить хрустящую корочку

Для красивой золотистой поверхности важно использовать панировочные сухари. Они создают тонкий слой, который быстро подрумянивается на сковороде.

Не стоит жарить рулетики на слишком сильном огне. В таком случае панировка может подгореть раньше, чем прогреется начинка.

Лучше выбрать средний нагрев и постепенно переворачивать заготовки.

Крышкой сковороду накрывать необязательно: под ней скапливается пар, из-за которого корочка становится мягче.

Какие сосиски лучше выбрать

Для картофельных рулетиков удобнее использовать небольшие сосиски одинаковой толщины.

Слишком длинные можно разрезать пополам и сделать восемь маленьких порций вместо четырёх крупных.

Подойдут молочные, сливочные или куриные сосиски, предназначенные для употребления после разогрева. При приготовлении ориентируйтесь на инструкцию производителя и тщательно прогревайте начинку.

Если сосиски очень влажные, перед формированием рулетиков промокните их бумажным полотенцем. Так картофельная масса будет лучше прилегать к поверхности.

Чем разнообразить рецепт

В картофельную основу можно добавить мелко нарезанный укроп или зелёный лук.

Для более выраженного сырного вкуса положите рядом с сосиской тонкую полоску моцареллы или другого хорошо плавящегося сыра.

Любителям пикантных блюд подойдёт небольшое количество горчицы, нанесённой на сосиску перед заворачиванием.

Но слишком много начинки добавлять не стоит: картофельная оболочка может разойтись при жарке.

Можно ли приготовить в духовке

Да, картофельные рулетики можно запечь.

Выложите их на противень с пергаментом, слегка смажьте растительным маслом и отправьте в духовку, разогретую до 200 °C.

Запекайте примерно 20–25 минут, один раз осторожно перевернув. Поверхность должна стать золотистой, а начинка — полностью прогреться.

Такой способ удобен, если нужно приготовить сразу большую порцию.

С чем подавать картофельные рулетики

Блюдо получается достаточно сытным, поэтому сложный гарнир ему не требуется.

Хорошим дополнением станут свежие огурцы, помидоры, капустный салат или маринованные овощи.

Для соуса можно смешать сметану с чесноком и зеленью. Также подойдут томатный соус или немного горчицы.

Картофельные рулетики лучше есть сразу после приготовления. При повторном разогревании они сохраняют вкус, но корочка становится менее хрустящей.

Обычные сосиски и картофель легко превратить в необычный семейный ужин. Вместо привычного гарнира получается румяная картофельная оболочка с начинкой внутри — просто, сытно и без сложных ингредиентов.

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