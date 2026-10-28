До 1 декабря казанцам нужно закрыть все налоговые обязательства

Жителям Казани осталось меньше месяца на уплату имущественного, транспортного и земельного налогов — сделать это необходимо до 1 декабря. Сроки напомнили в региональном управлении ФНС.

Уведомления о начислениях приходят в «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте nalog.gov.ru, в мобильном приложении «Налоги ФЛ» или на портале «Госуслуги». Тем, кто не пользуется электронными сервисами, документы направят заказным письмом по почте. Если уведомление не пришло, владельцу облагаемого имущества стоит самостоятельно проверить начисления, чтобы избежать просрочки.

Оплатить налоги можно теми же способами: через «Личный кабинет» на сайте ФНС, приложение «Налоги ФЛ», «Госуслуги», а также в любом банке или отделении почтовой связи.

Ранее стало известно, что в этом году налоги до 1 декабря обязаны заплатить более 2,4 миллиона татарстанцев. Руководитель налоговой службы республики также обратился к бизнесу с просьбой провести разъяснительную работу среди сотрудников и обеспечить своевременные выплаты.