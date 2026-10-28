Волонтеров Татарстана отметят новой наградой Раиса республики
В Татарстане до 31 октября принимают представления на почетный знак «За вклад в развитие добровольчества». Награду учредил Раис республики Рустам Минниханов летом 2026 года.
Отметить могут тех, кто активно развивает волонтерское движение: координирует добровольцев, запускает социально полезные проекты или создает условия для волонтерства в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана.
Ключевое условие — не менее пяти лет добровольческой деятельности. Исключение сделано для тех, кто поддерживает военнослужащих — участников боевых действий: к ним требование по стажу не применяется.
Подать заявку самостоятельно нельзя. Кандидата выдвигают организации, общественные объединения, госорганы Татарстана или органы местного самоуправления.
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