Волонтеров Татарстана отметят новой наградой Раиса республики

В Татарстане до 31 октября принимают представления на почетный знак «За вклад в развитие добровольчества». Награду учредил Раис республики Рустам Минниханов летом 2026 года.

Отметить могут тех, кто активно развивает волонтерское движение: координирует добровольцев, запускает социально полезные проекты или создает условия для волонтерства в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана.

Ключевое условие — не менее пяти лет добровольческой деятельности. Исключение сделано для тех, кто поддерживает военнослужащих — участников боевых действий: к ним требование по стажу не применяется.

Подать заявку самостоятельно нельзя. Кандидата выдвигают организации, общественные объединения, госорганы Татарстана или органы местного самоуправления.