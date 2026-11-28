Сегодня, 28 ноября, в Казани состоится матч женской волейбольной Суперлиги, в котором местное «Динамо – Ак Барс» встретится с саратовским «Протоном». Игра 10-го тура предварительного этапа начнется в 17:00 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба клуба, казанская команда подходит к этой встрече в ранге лидера чемпионата. После девяти сыгранных матчей подопечные набрали 27 очков и уверенно возглавляют турнирную таблицу. Их соперницы из Саратова с 14 очками занимают восьмую строчку.