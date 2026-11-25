При посещении захоронений родственников люди по-разному выражают свои чувства. Одни прикасаются к фотографиям покойных на надгробиях, другие целуют кресты. Однако у верующих нередко возникают сомнения относительно допустимости таких действий.

Как сообщает Общественная служба новостей, представители православного духовенства не считают прикосновение к памятнику или поцелуй могильного креста нарушением церковных правил.

При этом священнослужители обращают внимание на важность внутреннего состояния человека. Посещение кладбища рекомендуется начинать с молитвы за умершего родственника и крестного знамения.

Затем верующий может заняться уборкой захоронения, возложить цветы и уделить время воспоминаниям о близком человеке.

Целовать крест при каждом посещении кладбища необязательно. Согласно православному учению, основным проявлением духовной заботы об усопших остается молитва, а не соблюдение внешних ритуалов.