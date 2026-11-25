Во время благоустройства семейного захоронения родственники умершего часто принимают решение заменить деревянный крест каменным памятником. Однако далеко не все знают, как следует обращаться с прежним надгробным сооружением.

В архивном материале православного журнала «Фома» иерей Роман Посыпкин рассказал о допустимом способе утилизации такого изделия.

Священнослужитель пояснил, что старый деревянный крест можно сжечь с соблюдением установленных требований пожарной безопасности. Оставшуюся после этого золу рекомендуется закопать в месте, где не ходят люди.

Если самостоятельно выполнить эту процедуру невозможно, родственникам следует обратиться к администрации кладбища за соответствующими разъяснениями.

Протоиерей Андрей Ефанов также напоминал, что при обновлении надгробия желательно сохранить присутствие креста на могиле православного христианина. Он может быть установлен отдельно или изображен непосредственно на новом памятнике.