В России 28 ноября начнется Рождественский пост, который станет для православных христиан периодом подготовки к празднику Рождества Христова. Он продлится 40 дней и завершится 6 января 2027 года.

Клирик храма Рождества Иоанна Крестителя иерей Артемий Чирков рассказал, на чем верующим необходимо сосредоточиться в это время, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

По словам священнослужителя, ограничение рациона является лишь одной из составляющих поста. Не менее важно бороться с раздражительностью, пересматривать собственные поступки и проявлять больше внимания к окружающим.

Чирков также предостерег православных христиан от стремления к чрезмерной строгости и осуждения тех, кто не придерживается религиозных ограничений.

Предстоящие недели верующие могут посвятить молитве, совершению добрых дел и духовному развитию. Особое внимание рекомендуется уделять отношениям с близкими людьми.

Рождество Христово православные христиане отметят 7 января.