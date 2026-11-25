Переживая утрату родственника, некоторые люди находят утешение в мысли о том, что умерший продолжает заботиться о них. Однако представление о превращении покойных в ангелов-хранителей не соответствует христианскому вероучению.

Об этом рассказал священнослужитель Свято-Троицкого собора, сообщает издание «Вечерняя Москва».

Согласно православному учению, ангелы представляют собой духовных существ, природа которых отличается от человеческой. После окончания земной жизни человек не становится ангелом и не приобретает обязанности небесного защитника своих родственников.

В моменты жизненных испытаний верующим рекомендуется обращаться с молитвами к Господу, Богородице, святым и ангелу-хранителю.

При этом православие не призывает забывать умерших членов семьи. Напротив, сохранение памяти о них и молитвы за упокоение их душ считаются проявлением любви и духовной заботы.