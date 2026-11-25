Потеря супруга, с которым человек прожил значительную часть жизни, нередко заставляет задуматься о возможности новой встречи в вечности. Ответ на этот вопрос дал протоиерей Андрей Ефанов в православном журнале «Фома».

Священнослужитель объяснил, что земной опыт не позволяет людям в полной мере представить особенности загробного существования. Христианское вероучение говорит о вечной жизни, однако не раскрывает всех подробностей взаимоотношений между умершими.

Согласно Евангелию, после воскресения привычное устройство брачных отношений изменится. Вместе с тем это не означает, что духовная близость между любящими людьми обязательно исчезнет.

Протоиерей выразил надежду на возможность встречи родственников в вечности, подчеркнув, что она может существенно отличаться от человеческих представлений.

Православная традиция предлагает пережившим утрату сохранять надежду на Божию милость и продолжать молиться за умерших членов семьи.