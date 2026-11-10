В Татарстане раскрыли детали первой «ультраколонии»

В Татарстане продолжается подготовка к открытию первой в республике «ультраколонии» — исправительного учреждения нового типа. Как отметил министр юстиции России Константин Чуйченко, при создании объекта особое внимание уделяется транспортной доступности и комфортным помещениям для свиданий с родственниками.

По словам главы Минюста, такие условия должны способствовать сохранению семейных связей осуждённых. Это один из ключевых принципов работы учреждения, которое позиционируется как более современный формат исполнения наказаний.

Подробности о сроках ввода объекта в эксплуатацию и его вместимости пока не раскрываются. Однако уже сейчас ясно, что «ультраколония» станет важным шагом в развитии пенитенциарной системы региона.