Речные причалы Татарстана интегрируют в городскую инфраструктуру

Глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов заявил, что причальную инфраструктуру республики необходимо соединить с городской уличной сетью. По его словам, одна из ключевых задач — обустроить удобные подъезды для общественного транспорта к причалам, чтобы река стала полноценной частью городской жизни.

В ходе навигации особое внимание уделяется ремонту дебаркадеров. В этом году обновили один из них, вернув ему исторический антураж. На 2027 год запланирован ремонт трех дебаркадеров, на 2028-й — еще четырех. Сейчас эксплуатируется 11 из 18 дебаркадеров. Также активно реконструируются грузовые причалы, без которых, как отметил министр, река работать не будет.

Кроме того, с Флотом РТ обсуждается продление навигации на один месяц — сейчас суда ходят с конца апреля по октябрь. С начала года компания обслужила 388 тысяч пассажиров, что на 8% больше прошлогоднего показателя. При этом на социальных маршрутах пассажиропоток сократился на 8% (176,6 тысячи человек), а на коммерческих рейсах вырос на 23,5% (211,4 тысячи). Туристов перевезено 266 тысяч — на 4,8% больше, чем годом ранее.