Шарлотка с грушами: простой пирог, который легко заменит яблочный

Шарлотку чаще всего готовят с яблоками, но груши раскрывают этот пирог по-другому. Они дают более мягкий вкус, тонкий аромат и нежную сочность, особенно если добавить немного корицы и ванили.

Такой пирог не требует сложного теста, крема или долгой подготовки. Достаточно взбить яйца с сахаром, нарезать груши, залить их тестом и отправить форму в духовку. Через 35–40 минут на столе будет домашняя выпечка, которая выглядит нарядно даже без украшений.

Почему шарлотка с грушами получается особенно нежной

Классическая шарлотка ценится за простоту: яйца, сахар, мука и фрукты. Но вкус пирога сильно зависит от начинки.

Груша мягче и слаще многих яблок. При запекании она становится почти кремовой, но при правильной нарезке сохраняет форму и красиво смотрится в разрезе.

«Грушевая шарлотка хороша тем, что не требует дополнительных пропиток. Фрукты сами дают пирогу сочность и аромат», рассказала корреспондент Город Киров Ангелина Сергеева.

Ингредиенты для грушевой шарлотки

Для пирога понадобится:

груши — 3 шт.;

яйца — 3 шт.;

сахар — 120 г;

пшеничная мука — 180 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

корица — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Дополнительно можно взять немного сливочного масла для смазывания формы и 1–2 чайные ложки муки или манки, чтобы присыпать дно.

Если груши очень сладкие, количество сахара можно уменьшить до 100 г. Если плоды плотные и кисловатые, оставьте 120 г — вкус получится более сбалансированным.

Какие груши лучше выбрать

Для шарлотки лучше подходят спелые, но не перезревшие груши. Они должны быть ароматными, сочными и достаточно плотными.

Слишком мягкие плоды при выпечке могут превратиться в пюре и сделать низ пирога влажным. Слишком твёрдые, наоборот, не успеют стать нежными за время приготовления теста.

Оптимальный вариант — груши, которые легко режутся тонкими дольками и не разваливаются в руках.

Если кожица грубая, её лучше снять. У молодых тонкокожих груш кожуру можно оставить: она поможет долькам держать форму.

Как приготовить тесто для шарлотки

Разбейте яйца в глубокую миску. Добавьте сахар и взбивайте миксером до пышной светлой массы. Обычно на это уходит 4–6 минут.

Чем лучше взбиты яйца, тем воздушнее получится пирог. Масса должна увеличиться в объёме, стать светлой и слегка густой.

Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, корицу и ванильный сахар. Затем постепенно всыпьте сухую смесь к яйцам.

Перемешивайте аккуратно, лопаткой или миксером на минимальной скорости. Важно не осадить воздушную массу.

«Главная ошибка — долго мешать тесто после добавления муки. Шарлотка любит аккуратность: вмешали до однородности и сразу в форму», отметила Ангелина Сергеева.

Как подготовить груши

Груши вымойте, обсушите и разрежьте на четвертинки. Удалите сердцевину и семечки.

Нарежьте плоды тонкими дольками. Чем аккуратнее нарезка, тем красивее получится верх или низ пирога после выпечки.

Если хотите более праздничную подачу, выложите груши веером на дно формы. После выпечки пирог можно перевернуть — и дольки окажутся сверху.

Для более домашнего варианта часть груш можно нарезать кубиками и вмешать прямо в тесто, а часть выложить дольками.

Как выпекать шарлотку с грушами

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. При желании присыпьте дно мукой, манкой или застелите пергаментом.

Выложите грушевые дольки на дно формы. Сверху аккуратно залейте тестом и слегка разровняйте поверхность.

Поставьте форму в заранее разогретую духовку. Выпекайте 35–40 минут при температуре 180 градусов.

Первые 25 минут духовку лучше не открывать. Резкий перепад температуры может осадить тесто.

Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из середины пирога сухой, без сырого теста.

Как сделать вкус ярче

Корица отлично сочетается с грушей, но её важно не переборщить. Одной чайной ложки достаточно, чтобы пирог стал ароматным, но не горчил.

Можно добавить щепотку мускатного ореха, немного лимонной цедры или несколько капель ванильного экстракта.

Если груши слишком сочные, перед выкладкой их можно слегка припудрить мукой или крахмалом. Это поможет удержать лишний сок и не даст пирогу стать мокрым.

Для красивой корочки верх перед выпечкой можно слегка присыпать сахаром.

Почему шарлотка может не подняться

Чаще всего проблема в плохо взбитых яйцах. Если масса не стала пышной, пирог получится плотнее.

Вторая причина — слишком активное перемешивание после добавления муки. Воздух выходит, и тесто оседает.

Третья ошибка — много сочных фруктов. Груши дают влагу, поэтому не стоит класть их слишком толстым слоем.

Четвёртая причина — холодная духовка. Форму нужно ставить только в разогретую духовку, иначе тесто начнёт прогреваться медленно и поднимется хуже.

Как подавать грушевую шарлотку

Готовую шарлотку остудите в форме 10–15 минут, затем аккуратно переложите на блюдо.

Если груши были выложены на дно красивым слоем, пирог можно перевернуть. Получится эффектная домашняя выпечка с фруктовым верхом.

Перед подачей шарлотку можно посыпать сахарной пудрой. Хорошо подойдут сметана, натуральный йогурт, шарик мороженого или ложка взбитых сливок.

Тёплой шарлотка получается особенно ароматной, но в остывшем виде она лучше режется и держит форму.

Как хранить пирог

Грушевую шарлотку лучше съесть в течение 1–2 дней. Из-за сочных фруктов она хранится меньше, чем сухой кекс.

Остывший пирог можно накрыть крышкой или плёнкой и оставить при комнатной температуре на несколько часов. Если дома жарко, лучше убрать в холодильник.

Перед подачей кусок можно слегка подогреть в микроволновке или духовке. Так груша снова станет мягкой, а аромат корицы ярче.

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