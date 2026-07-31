Экономика

В Японии в августе подорожают более 2400 продуктов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В августе в Японии подорожают более 2400 продук...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В августе в Японии ожидается повышение цен более чем на 2400 продовольственных товаров. По данным исследовательского центра Teikoku Databank, рост числа подорожавших позиций на 80% превысит показатель августа 2025 года.

Причина — удорожание нефтепродуктов из-за кризиса в Персидском заливе. Это увеличивает расходы на транспортировку и производство пластиковой упаковки. Аналитики центра прогнозируют, что за 11 месяцев 2026 года в стране подорожают свыше 18 тысяч продуктов.

Чтобы поддержать население, премьер-министр Санаэ Такаити планирует с апреля 2027 года снизить потребительский налог на продовольствие с 8% до 1% на два года. Также предусмотрены денежные выплаты гражданам с низкими и средними доходами. По данным агентства Kyodo, двухлетнее снижение налога уменьшит поступления в бюджет примерно на ¥10 трлн, что эквивалентно $62,5 млрд.

Инициативу критикуют оппозиция и часть правящей партии. Бывший министр обороны и экс-глава МИД Таро Коно назвал план временного сокращения налога финансово несостоятельным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

21 час назад

Почему даже опытные прорабы ошибаются при выборе техники

Интересное в Казани

16 часов назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

средство от тараканов самое эффективное народное средство

Технологии

день назад

MakeUseOf: отключение RAM Plus освобождает память на Android

Интересное в Казани

3 дня назад

«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из Казани объяснил, почему детоксикация без реабилитации не работает

замена матрицы на телефоне samsung цена

Технологии

день назад

Обновление Samsung привело к разряду и перегреву Galaxy S25 и S24 Ultra

Технологии

10 часов назад

Робот MOBIUS научился кувыркаться через голову благодаря дугам на спине

Технологии

14 часов назад

Опубликован геймплейный трейлер шутера Guns of Eschaton

Наука

10 часов назад

В ночь на 31 июля татарстанцы смогут увидеть пик двойного метеорного потока

Технологии

16 часов назад

Яндекс выпустил ТВ Станцию MiniLED с 4K и 144 Гц
Новости Татарстана
4 часа назад

Татарстанцы оформили 2,3 тыс. соцконтрактов с начала года

С начала 2026 года в Татарстане заключили 2,3 т...

Кулинария

55 минут назад

Шарлотка без яблок: груши делают пирог нежнее и ароматнее

Технологии

2 часа назад

Брайан Джонсон начал сомневаться в многолетнем увлечении омоложением

Новости Татарстана

2 часа назад

Легковушка влетела в двоих парней на зебре в РТ, момент ДТП попал на видео

Кулинария

2 часа назад

Хлеб нельзя хранить в холодильнике: батон черствеет быстрее
В Татарстане подготовили проект программы разви...
Новости Татарстана
8 часов назад

В Татарстане подготовили проект программы развития коневодства

Новости Татарстана

3 часа назад

Замглавы Минсельхоза Татарстана оценил ход уборочной в Заинском районе

Новости Татарстана

5 часов назад

Депутаты Нижнекамска утвердили почётных граждан и пересмотрели бюджет

Новости Татарстана

10 часов назад

Сколько стоит татарская лошадь — названа цена
Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собра...
Интересное в Казани
4 дня назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани