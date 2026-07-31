В Японии в августе подорожают более 2400 продуктов

В августе в Японии ожидается повышение цен более чем на 2400 продовольственных товаров. По данным исследовательского центра Teikoku Databank, рост числа подорожавших позиций на 80% превысит показатель августа 2025 года.

Причина — удорожание нефтепродуктов из-за кризиса в Персидском заливе. Это увеличивает расходы на транспортировку и производство пластиковой упаковки. Аналитики центра прогнозируют, что за 11 месяцев 2026 года в стране подорожают свыше 18 тысяч продуктов.

Чтобы поддержать население, премьер-министр Санаэ Такаити планирует с апреля 2027 года снизить потребительский налог на продовольствие с 8% до 1% на два года. Также предусмотрены денежные выплаты гражданам с низкими и средними доходами. По данным агентства Kyodo, двухлетнее снижение налога уменьшит поступления в бюджет примерно на ¥10 трлн, что эквивалентно $62,5 млрд.

Инициативу критикуют оппозиция и часть правящей партии. Бывший министр обороны и экс-глава МИД Таро Коно назвал план временного сокращения налога финансово несостоятельным.