Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшему депутату Казгордумы и экс-главе регионального отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой. Ранее Вахитовский суд Казани признал её виновной в мошенничестве и назначил четыре года лишения свободы, к которым добавились ещё два года от неотбытого наказания по другому делу. В итоге общий срок составил шесть лет, и высшая инстанция оставила его без изменений.

По версии следствия, Бильгильдеева была учредителем агентства недвижимости «Пассаж», которое продавало земельные участки и обещало покупателям подключение коммуникаций — водопровода, газа и электричества. Однако обязательства не выполнялись, и людям приходилось самим оплачивать прокладку сетей. Потерпевшими по делу признаны 136 человек, а сумма ущерба оценивается примерно в 38,3 миллиона рублей.

Второе уголовное дело касалось неудавшейся взятки. Женщина, желавшая продать квартиру с долями детей и добиться уголовного преследования бывшего мужа, через посредников передала Бильгильдеевой 3,9 миллиона рублей для передачи должностным лицам. Однако, по версии следствия, экс-депутат присвоила эти деньги себе.

Апелляционные жалобы на приговор подавали и защита, и обвинение, но Верховный суд РТ оставил наказание в силе. Приговор вступил в законную силу.