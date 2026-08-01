Рассыпчатый плов на сковороде: три правила для идеального риса

Рассыпчатый плов не обязательно готовить только в тяжелом чугунном казане и с десятком восточных специй. На обычной домашней кухне он тоже получается ароматным, сочным и зернышко к зернышку, если не нарушать три базовых правила.

Главное — не перемешивать рис во время варки, не заливать его лишней водой и обязательно дать блюду постоять под крышкой после выключения огня. Именно эти детали чаще всего отделяют настоящий домашний плов от рисовой каши с мясом.

Почему плов получается рассыпчатым

В классическом понимании плов — это блюдо, где рис должен оставаться рассыпчатым. Такой результат достигается не только видом крупы, но и техникой приготовления: рис впитывает жидкость постепенно, а жир не дает зернам склеиваться.

На домашней кухне роль казана может выполнить глубокая сковорода с толстым дном, сотейник или утятница. Важно, чтобы посуда хорошо держала тепло и позволяла равномерно прогреть мясо, овощи и рис.

«Залог успеха в приготовлении плова — правильный рис. Лучше всего подходят длиннозерные сорта, такие как девзира, басмати или жасмин», — рассказал бренд-шеф Руслан Италмазов в материале «Рамблер».

Но даже с обычным рисом блюдо можно спасти технологией. Его нужно хорошо промыть, уложить ровным слоем и больше не трогать до готовности.

Что понадобится для домашнего плова

Для классической домашней версии нужны простые продукты:

500 г мяса — свинины, говядины или куриных бедер;

2 стакана длиннозерного или круглозерного риса;

1 крупная морковь;

1 большая луковица;

1 головка чеснока;

зира, паприка, соль и черный перец — по вкусу;

растительное масло для обжарки.

Если хочется получить более насыщенный вкус, лучше брать мясо с небольшим количеством жира. Куриные бедра дадут мягкий и быстрый вариант, говядина — более плотный вкус, свинина — сочность и выразительный аромат.

Шаг 1. Готовим сочную основу для плова

Мясо нужно нарезать небольшими кусочками и обжарить в хорошо разогретом растительном масле. На этом этапе важно не спешить: кусочки должны получить золотистую корочку, а не начать тушиться в собственном соке.

Обычно на обжарку уходит 7–10 минут. После этого добавляют лук, нарезанный полукольцами. Через пару минут в сковороду отправляют морковь.

Морковь лучше резать соломкой. Терка здесь не подходит: тонкая стружка быстро размягчается, отдает слишком много сока и может превратить основу плова в вязкую массу.

Когда овощи немного прогреются, добавляют соль, черный перец, паприку и зиру. Последняя специя особенно важна: именно она дает плову узнаваемый теплый аромат.

Шаг 2. Промываем рис и кладем чеснок

Рис нужно промывать несколько раз в холодной воде, пока вода не станет прозрачной. Так с поверхности зерен уходит лишний крахмал, из-за которого крупа склеивается.

«Тщательно промывайте рис — 5–6 раз, пока вода не станет прозрачной. Это удалит лишний крахмал и поможет сохранить рассыпчатую текстуру», — объяснил бренд-шеф Руслан Италмазов.

Промытый рис выкладывают поверх мяса и овощей ровным слоем. Перемешивать его нельзя. В центре делают небольшое углубление и кладут целую головку чеснока, очищенную только от верхней сухой шелухи.

Во время томления чеснок отдаст аромат, но не сделает блюдо резким. После приготовления его можно вынуть или подать вместе с пловом — мягкие зубчики становятся почти кремовыми.

Шаг 3. Правильно заливаем воду

Воду нужно вливать осторожно, чтобы не размыть слой риса. Лучше делать это через шумовку или по стенке сковороды. Вода должна покрывать крупу примерно на 1,5 сантиметра.

Это один из главных моментов. Если воды будет мало, рис останется жестким. Если слишком много — плов потеряет рассыпчатость и станет похож на кашу.

После добавления воды огонь убавляют до минимума. Сковороду накрывают крышкой и томят плов 25–30 минут. В процессе крышку лучше не открывать без необходимости, а рис нельзя перемешивать.

Почему плов нельзя мешать во время варки

Многие портят плов именно на этом этапе. Кажется, что если рис перемешать, он приготовится равномернее. На практике происходит обратное: зерна ломаются, крахмал активнее выходит наружу, и блюдо становится вязким.

Рис должен лежать отдельным слоем и постепенно впитывать жидкость снизу вверх. Мясо и овощи в это время отдают вкус пару и маринаду, а верхний слой доходит за счет тепла под крышкой.

Поэтому лучше не вмешиваться в процесс. Если кажется, что вода ушла слишком быстро, можно сделать несколько проколов ручкой ложки до дна и посмотреть, не осталось ли жидкости внизу. Но перемешивать плов все равно не стоит.

Последний секрет: дать плову «дойти»

После выключения огня блюдо нужно оставить под крышкой еще на 10 минут. За это время рис впитает остатки пара, станет мягче и окончательно разделится на зерна.

Этот прием особенно важен, если плов готовится не в казане, а в обычной сковороде. Посуда быстрее теряет тепло, поэтому короткий отдых под крышкой помогает выровнять готовность.

Только после этого плов можно аккуратно перемешать снизу вверх, распределяя мясо, морковь и рис. Делать это лучше широкой лопаткой, чтобы не мять зерна.

Как подать домашний плов

Готовый плов лучше подавать горячим. К нему хорошо подходят свежие помидоры, огурцы, зелень, маринованный лук или простой салат из редьки. Если блюдо получилось достаточно насыщенным, тяжелые соусы не нужны.

Такой рецепт удобен тем, что не требует специальной посуды и редких продуктов. Его можно приготовить вечером после работы, на семейный обед или к приходу гостей.

Главное — не превращать процесс в постоянное перемешивание и проверку. Плов любит спокойный огонь, точный уровень воды и терпение. Именно поэтому даже на обычной домашней кухне он может получиться рассыпчатым, ароматным и совсем не хуже блюда из казана.

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