Поляки не режут картошку соломкой и не жарят дольками: натирают с луком — получаются лепёшки с хрустом до последней крошки

Картофель можно жарить десятками способов, но в Польше особенно любят один простой вариант — тонкие румяные лепёшки с хрустящими краями. Для них не нужно нарезать клубни соломкой или дольками. Достаточно натереть картошку, добавить лук и несколько доступных ингредиентов.

Называется блюдо пляцки земнячане (placki ziemniaczane). На первый взгляд оно напоминает привычные драники, но главный секрет удачных лепёшек — в тонкой формовке и правильной жарке. Снаружи они получаются золотистыми и хрустящими, а внутри сохраняют нежную картофельную текстуру.

Какие продукты понадобятся

На 12–14 небольших лепёшек:

картофель — 700 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 1–2 ст. л.;

соль — ½ ч. л. или по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для подачи можно использовать сметану, густой натуральный йогурт или яблочное пюре. В Польше картофельные лепёшки едят как с солёными, так и со сладкими дополнениями.

Как приготовить польские картофельные лепёшки

Очистите картофель и промойте под холодной водой. Обсушите клубни бумажным полотенцем. Натрите картофель на мелкой или средней тёрке. Для более нежной серединки лучше использовать мелкую, а для выраженной хрустящей текстуры — среднюю. Очистите лук и натрите его на той же тёрке. Сразу соедините с картофелем и перемешайте. Переложите массу в сито и слегка отожмите лишнюю жидкость. Не нужно выжимать картофель досуха — достаточно убрать избыток сока. Добавьте яйцо, соль, чёрный перец и одну столовую ложку муки. Перемешайте до однородности. Оцените консистенцию. Масса должна держаться на ложке, но оставаться влажной. Если она слишком жидкая, добавьте ещё немного муки. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Масло должно покрывать дно тонким слоем. Выкладывайте картофельную массу столовой ложкой, формируя небольшие круглые лепёшки. Слегка разравнивайте их, чтобы толщина составляла около 5–7 мм. Обжаривайте примерно 3–4 минуты с первой стороны до насыщенного золотистого цвета. Переверните лопаткой и готовьте ещё 3–4 минуты. Картофель должен полностью прожариться, а поверхность — стать хрустящей. Переложите готовые лепёшки на бумажное полотенце или решётку, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте сразу, пока края остаются румяными и хрустящими.

На приготовление потребуется около 30 минут.

Почему картофельные лепёшки получаются хрустящими

Главную роль играет крахмал, который содержится в картофеле. Во время жарки он помогает соединять натёртые кусочки, а поверхность постепенно подсыхает и подрумянивается.

Чем тоньше лепёшка, тем больше площадь соприкосновения с горячей сковородой. Именно поэтому тонкие пляцки получаются более хрустящими, чем толстые картофельные оладьи.

Лук делает вкус насыщеннее и добавляет лёгкую сладость. При этом его не должно быть слишком много, иначе масса станет водянистой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после отжимания картофеля оставьте выделившийся сок в миске на пару минут. Затем осторожно слейте жидкость. На дне может остаться белый осадок — картофельный крахмал. Его можно вернуть в тесто: он поможет лепёшкам держать форму без лишней муки.

Три ошибки, из-за которых лепёшки становятся мягкими

Первая — избыток влаги. Если натёртый картофель сразу отправить на сковороду вместе со всем соком, масса будет скорее тушиться, чем жариться.

Вторая — слишком много муки. Она делает лепёшки плотнее и может приглушить картофельный вкус. Для хорошего результата достаточно одной-двух ложек.

Третья — недостаточно разогретая сковорода. Если масло холодное, лепёшки впитывают его и медленно подрумяниваются. Однако слишком сильный огонь тоже не подходит: поверхность может подгореть раньше, чем приготовится середина.

Не стоит складывать готовые пляцки высокой стопкой и сразу накрывать крышкой. От пара хрустящая корочка быстро размягчается.

С чем поляки подают картофельные пляцки

Один из самых простых вариантов — сметана. Её прохладный вкус хорошо сочетается с горячим картофелем и жареным луком.

В Польше также встречается подача с яблочным пюре или сахаром. Такое сочетание может показаться необычным, но сладость яблок интересно оттеняет солоноватую картофельную основу.

Для более сытного обеда пляцки подают с мясной подливой или гуляшом. Подобное блюдо известно как placek po węgiersku — картофельная лепёшка с густым мясным соусом.

Если хочется лёгкого ужина, достаточно добавить салат из свежих овощей и немного зелени.

Польские картофельные лепёшки хороши тем, что для них не нужны редкие продукты. Картофель, лук, яйцо и немного муки найдутся почти на любой кухне. А если правильно отжать массу и не делать лепёшки слишком толстыми, получится тот самый аппетитный хруст, ради которого их хочется есть прямо со сковороды.

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