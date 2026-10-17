Новости Татарстана

Перевозчиков для прямого рейса Казань — Мумбаи еще ищут

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Татарстан обсуждает запуск прямого авиарейса Ка...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Прямой рейс из Казани в Мумбаи — перспектива, которую обсудили на форуме «Тайм». Информацию подтвердили в пресс-службе Миндортранса республики. Главным пунктом программы стала рабочая встреча министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова с основателем и председателем правления Dimaz Group Манишем Сингалом.

Разговор шел о сотрудничестве в авиационной сфере. Конечная цель — открыть прямое сообщение между столицей Татарстана и крупнейшим мегаполисом Индии.

Пока стороны заняты поиском авиаперевозчиков, готовых расширить маршрутную сеть и взяться за новое направление. Следующий раунд переговоров по этому вопросу намечен на конец октября.

Отмечалось также, что индийские компании с крупным капиталом проявляют интерес к работе в республике. Речь идет о банковском секторе, телекоммуникациях, технологических фирмах, гостиничном бизнесе и компаниях, занимающихся кибербезопасностью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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