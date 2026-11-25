Работники нефтеперекачивающей станции Ромашкинского РНУ «Транснефть – Прикамье» стали чемпионами турнира по мини-футболу, который прошел в спортивном комплексе села Клявлино в Самарской области.

На площадке соревнований встретились четыре команды: НПС «Елизаветинка», «Пронино», «Молодежка» и «Ветераны». Участников и болельщиков соревнований, посвященных Дню работника сельского хозяйства, поприветствовал заместитель главы района по сельскому хозяйству Владимир Абаев. Поздравив собравшихся, он пожелал спортсменам честной борьбы.

По итогам турнира лучший результат показали прикамские нефтепроводчики, второе место у команды «Пронино», бронзу завоевали «Ветераны». Организаторы поблагодарили все команды за красивую игру и отличную атмосферу.