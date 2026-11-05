В Муслюмовском сквере появился монумент в честь Тукая

В селе Муслюмово торжественно открыли памятник Габдулле Тукаю. Монумент установили в обновленном сквере, который носит имя поэта и находится рядом со школой, сообщает «Татарстан24» со ссылкой на пресс-службу района.

На праздник пришли местные жители, учителя, школьники и деятели культуры. Автором монумента стал скульптор и художник Халит Миннегалиев. В сквере также разместили фотографии писателей, родившихся в Муслюмовском районе и получивших государственную премию имени Тукая, среди них — Зульфат, Фоат Садриев, Факиль Сафин и Лябиб Лерон.

«Муслюмово никогда не жило без Тукая — здесь есть и улица его имени, и средняя школа», — сказал писатель Факиль Сафин. Школьники подготовили концерт: пели песни, танцевали и читали стихи, а также показали инсценировку поэмы Тукая «Сенной базар, или Новый Кисекбаш», написанной в 1908 году. Затем с памятника сняли белое покрывало, и гости возложили к его подножию красные гвоздики.

Поэтесса Лилия Гибадуллина надеется, что монумент станет местом ежегодных встреч школьников 26 апреля — в день рождения поэта. Там дети смогут читать его произведения и лучше узнавать родной язык.