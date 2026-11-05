Mail: каждый 5 россиянин планирует купить одежду или товары для дома в «Черную пятницу»

Ноябрьские распродажи заставляют россиян внимательнее следить за ценами. Некоторые покупатели готовы откладывать приобретение нужной вещи на несколько месяцев, рассчитывая дождаться действительно выгодного предложения.

Как показал совместный опрос Почты Mail и Новости Mail, 37% участников могут ждать скидок без определённого срока. Ещё 19% готовы отложить покупку на месяц, а 13% — более чем на три месяца.

Однако яркие ценники с перечёркнутыми суммами убеждают не всех. Около 31% респондентов проверяют стоимость товара у нескольких продавцов. Каждый четвёртый изучает, как менялась цена ранее, а 19% фиксируют её перед началом распродаж.

Чаще всего россияне ищут выгодные предложения на маркетплейсах и в интернет-магазинах — так поступают 69% опрошенных. Рекламные рассылки также остаются заметным источником информации: 28% участников несколько раз за год совершали покупки после получения писем со скидками, ещё 12% делали это однократно.

Особый интерес вызывают уведомления о подешевевших товарах из корзины или избранного — 28% ответов. Персональные промокоды привлекают 22%, а сообщения о начале крупных акций — 21%.

Среди наиболее востребованных категорий оказались одежда, обувь, товары для дома и электроника. При этом 22% участников планируют ограничить расходы суммой до 10 тысяч рублей.

В октябрьском исследовании 2026 года приняли участие 4295 человек. Наиболее активно на вопросы отвечали жители Краснодара, Екатеринбурга и Челябинска.