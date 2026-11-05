Новости Татарстана

Mail: каждый 5 россиянин планирует купить одежду или товары для дома в «Черную пятницу»

Служба новостей Автор статьи
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Ноябрьские распродажи заставляют россиян внимательнее следить за ценами. Некоторые покупатели готовы откладывать приобретение нужной вещи на несколько месяцев, рассчитывая дождаться действительно выгодного предложения.

Как показал совместный опрос Почты Mail и Новости Mail, 37% участников могут ждать скидок без определённого срока. Ещё 19% готовы отложить покупку на месяц, а 13% — более чем на три месяца.

Однако яркие ценники с перечёркнутыми суммами убеждают не всех. Около 31% респондентов проверяют стоимость товара у нескольких продавцов. Каждый четвёртый изучает, как менялась цена ранее, а 19% фиксируют её перед началом распродаж.

Чаще всего россияне ищут выгодные предложения на маркетплейсах и в интернет-магазинах — так поступают 69% опрошенных. Рекламные рассылки также остаются заметным источником информации: 28% участников несколько раз за год совершали покупки после получения писем со скидками, ещё 12% делали это однократно.

Особый интерес вызывают уведомления о подешевевших товарах из корзины или избранного — 28% ответов. Персональные промокоды привлекают 22%, а сообщения о начале крупных акций — 21%.

Среди наиболее востребованных категорий оказались одежда, обувь, товары для дома и электроника. При этом 22% участников планируют ограничить расходы суммой до 10 тысяч рублей.

В октябрьском исследовании 2026 года приняли участие 4295 человек. Наиболее активно на вопросы отвечали жители Краснодара, Екатеринбурга и Челябинска.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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