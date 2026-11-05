Спортсменов в Казани разместят в новой гостинице на 239 номеров

В Казани определились с местом для строительства гостиницы, рассчитанной на 239 номеров. Объект появится в поселке Мирный, на территории спортивного комплекса «Динамо».

Выбранный участок позволит разместить отель в непосредственной близости от спортивной инфраструктуры, что удобно для размещения атлетов во время соревнований и тренировочных сборов. Проект предполагает создание современного гостиничного комплекса, который сможет принимать как спортсменов, так и сопровождающий их персонал.

Сейчас идет подготовка к реализации проекта. В мэрии города уточнили, что гостиница станет частью уже сложившейся спортивной зоны, что обеспечит гостям быстрый доступ к тренировочным базам и объектам.

Номерной фонд в 239 номеров позволит одновременно размещать значительное число участников крупных спортивных мероприятий. Ожидается, что новый объект повысит привлекательность Казани как центра проведения всероссийских и международных соревнований.