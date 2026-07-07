Исследование усомнилось в охоте и использовании огня Homo floresiensis

Новое исследование археологов ставит под сомнение, что предки Homo floresiensis активно охотились на карликовых стегодонов и широко применяли огонь. Об этом сообщает Live Science.

Ученые проанализировали тысячи костей карликовых стегодонов из пещеры Матаменге на острове Флорес, где около 700 тысяч лет назад обитали древние представители рода Homo. Анализ не обнаружил убедительных следов разделки туш каменными орудиями или воздействия высоких температур. Авторы отмечают: это не исключает употребления мяса или использования огня, но не позволяет уверенно утверждать, что древние люди охотились на этих животных или регулярно готовили пищу на кострах.

Палеоантрополог Э. Грейс Витч из Тюбингенского университета, первый автор исследования, полагает, что результаты могут указывать на происхождение Homo floresiensis от более ранней популяции Homo, которой не требовались сложные стратегии охоты и приготовления пищи. Если вывод подтвердится, ученым, возможно, придется пересмотреть представления о месте флоресских людей в эволюции человека.

Homo floresiensis обнаружили в 2003 году в пещере Лян-Буа на острове Флорес. Взрослые особи достигали роста около 106 см, весили примерно 25–30 кг и имели небольшой объем мозга. Несмотря на это, найденные рядом каменные орудия свидетельствуют, что они изготавливали инструменты. Происхождение флоресских людей остается предметом дискуссий: по одной гипотезе, они произошли от Homo erectus, по другой — от более древних представителей рода Homo.