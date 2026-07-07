«Яндекс» опроверг слухи об удалении «Яндекс Пэй» из AppStore

Компания «Яндекс» опровергла информацию о том, что приложение «Яндекс Пэй» было удалено из AppStore в России. Сервис продолжает работать стабильно и доступен для скачивания, сообщили в пресс-службе.

Приложение «Яндекс Пэй» предоставляет услуги только на территории РФ. Оно по-прежнему доступно в AppStore и Google Play в России и функционирует без сбоев, уточнили в компании.

Ранее в интернете появились сообщения о том, что приложение якобы недоступно в российском сегменте AppStore. При попытке перехода по ссылке из американской версии магазина действительно появляется уведомление о недоступности в регионе, однако в России приложение можно скачать.

Напомним, в конце июня из российского AppStore без предупреждения были удалены приложения VK, «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыка», «Яндекс.Дзен», «Одноклассники» и сервисы Mail. В VK пояснили, что пользователи с уже установленными программами не будут получать push-уведомления, но сами сервисы продолжают работать.