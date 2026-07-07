Технологии

Киберполиция описала три этапа психологического контроля в Сети

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Киберполиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассказала, как злоумышленники берут жертву под психологический контроль и втягивают в преступную деятельность. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Жертва проходит три этапа. Сначала её выбивают из равновесия, делая более внушаемой. В интернет-сообществах, чатах, «закрытых клубах» и инвестиционных группах сеют страх и тревогу: «система против тебя», «ты ничего не успеешь», «скоро всё рухнет». Прошлый опыт обесценивается, человеку внушают, что он жил в иллюзии.

Одновременно атакуют самооценку: «ты недостаточно успешен», «недостаточно смелый» или «недостаточно умный». Также внушают сомнение в реальности, утверждая, что официальные источники врут, а доверять можно только этому сообществу или «гуру».

После дестабилизации начинается этап замены. Жертве предлагают «правду, которую от тебя скрывали» — простые объяснения сложных вещей. Навязывают новые ценности: «свои» и «чужие», «мы — знающие», «они — спящие/враги». Через посты, стримы и чаты повторяют одни и те же идеи, формируя зависимость: «без нашего чата/курса/канала ты не справишься». Человек начинает ориентироваться на мнение группы, а не на факты и закон, после чего его подводят к действиям: передаче данных, переводу денег, участию в сомнительных схемах.

Третий этап — подкрепление. Жертву удерживают в системе через активное вовлечение: созвоны, марафоны, задания. Лояльность поощряют комплиментами: «ты один из нас», «ты уже не такой, как толпа». Сомнение наказывают травлей, игнорированием или исключением из группы. Злоумышленники внушают, что альтернативы — зло, и убеждают не слушать друзей и родственников, не читать другие источники. В итоге успех и безопасность связываются только с участием в онлайн-группе, формируется зависимость и страх потерять «своих».

В УБК МВД напомнили, что здоровые онлайн-сообщества не требуют переводить деньги, не изолируют от семьи и друзей, не обесценивают прошлое и не просят нарушать закон.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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