Наука

Ученые: порок сердца у матери влияет на развитие ребенка

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Новое исследование, опубликованное в журнале PLoS Medicine, показало, что врожденные пороки сердца (ВПС) у матери могут сказываться на развитии ребенка в долгосрочной перспективе. Ученые из Британской Колумбии выяснили, что дети женщин с ВПС чаще испытывают трудности при поступлении в школу.

Риск уязвимости развития у таких детей оказался на 28% выше по сравнению с теми, кто не подвергался внутриутробному воздействию материнского порока. Наиболее заметные отличия зафиксированы в физической, социальной, языковой и когнитивной сферах.

Преждевременные роды объясняют лишь около 8% этой связи. При тяжелых пороках сердца у матери риск возрастает почти вдвое (скорректированный относительный риск 1,98), тогда как при легких формах он умеренный (1,19).

Исследователи подчеркивают необходимость пристального наблюдения и ранней поддержки для таких детей. Однако они отмечают ограничения работы: возможна недиагностированность ВПС, а также влияние генетических и семейных факторов. Будущие исследования помогут уточнить механизмы и выработать оптимальные стратегии помощи.

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