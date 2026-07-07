В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна

В Татарстане с 30 июня по 17 июля проходит проверка готовности элеваторов и хлебоприемных предприятий к приему зерна нового урожая. Инспекцию проводит филиал ЦОК АПК, чтобы снизить риск потерь зерна при хранении и перемещении, сообщает пресс-служба ведомства.

Рабочая группа уже проверила ООО «Казанская мельница» — крупнейший автоматизированный комплекс с полным циклом приемки, обработки, хранения зерна и производства мукомольной и комбикормовой продукции. Готовность оценивалась по 16 критериям, включая состояние зернохранилищ, своевременную очистку и обеззараживание складов.

По словам директора филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане Татьяны Менликиевой, комиссия признала «Казанскую мельницу» готовой к приему зерна урожая 2026 года. Также проверены 12 предприятий в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольском, Алькеевском, Алексеевском, Азнакаевском и Ютазинском районах.

В республике хранением зерновых занимаются 38 организаций: 15 элеваторов и 23 зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятия.