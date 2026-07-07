На рынке труда вновь усилилась позиция работодателей. Несмотря на сокращение числа резюме, компании могут выбирать, особенно среди соискателей без специальных навыков. Об этом «Вечерней Казани» рассказал Владислав Никитин, специалист рекрутингового агентства HR-Profi. По его словам, таким кандидатам часто предлагают зарплату ниже рыночной, что подтверждает сохраняющийся дисбаланс.

Исключение составляют сферы ИТ, финансов, бухгалтерии и продаж. Там всегда нужны квалифицированные кадры, и работодатели готовы платить достойно, особенно узким специалистам и профессионалам с опытом. В ИТ, несмотря на обилие специалистов, конкуренция за кадры высока. Строгий отбор проходит лишь небольшая часть кандидатов, что создает дефицит и ведет к росту зарплат.

Некоторые компании смягчают ситуацию, внедряя гибридный режим. Частичная удаленка снижает стресс, позволяет больше времени проводить с семьей и экономить на транспорте и питании. Работодатели, в свою очередь, сокращают расходы на аренду и обслуживание офиса.

Другие работодатели незначительно повышают оклад, чтобы сотрудник ощутил стабильность, даже если премии урезаны и общий доход упал. Иногда с работником начинают переговоры, когда он объявляет об увольнении. Ценного сотрудника пытаются удержать, предлагая индивидуальные условия: небольшое повышение дохода или премий, карьерные перспективы или интересный проект. Решение остается за сотрудником.

Никитин считает важной грамотную систему адаптации новичков: сопровождение, регулярную оценку, развитие кадрового резерва и обучение с перспективой роста. «Иногда, несмотря на ухудшение условий, сотрудник продолжает работать, надеясь на руководящую должность. Но если обещания не выполняются, он уходит, разочарованный. Поэтому важно понимать, что нужно сотруднику и сколько он готов ждать», — отметил эксперт. Чтобы удержать таланты, нужно заранее выявлять их мотивацию и ценности, проявлять инициативу и создавать условия для развития.