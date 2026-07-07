Технологии

На "Иннопроме" представили умные часы для роста производительности

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
На выставке «Иннопром» представили умные часы д...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На XVI Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге один из резидентов инновационного центра продемонстрировал смарт-часы с системой аналитики для выявления потерь рабочего времени. Разработка, уникальная для российского рынка, предназначена для промышленного использования в сложных условиях. Часы прочные и водонепроницаемые, их целевая аудитория — сварщики, бетонщики, каменщики и разнорабочие, которые носят гаджет в течение смены. Данные с часов загружаются на сервер, после чего формируются аналитические отчеты, помогающие выявлять причины простоев и корректировать неэффективные процессы. В функционал входит блок охраны труда: часы отслеживают самочувствие сотрудника и оснащены кнопкой SOS. Разработчики подчеркивают, что устройство создано не для наказания, а для того, чтобы работодатель видел проблемы в организации труда. Гаджет уже протестирован на крупных промышленных предприятиях и в строительных компаниях по всей стране. Потери рабочего времени в среднем сократились на два часа, также снизились показатели травматизма и аварийности. На выставке "Иннопром" в четырех павильонах "Екатеринбург-ЭКСПО" свои проекты представляют 850 компаний из России и зарубежных стран.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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