Макароны после холодильника превращаются в плотный комок: перед разогревом делаю с ними одну вещь

Вчерашние макароны редко выглядят так же аппетитно, как сразу после варки. В холодильнике они слипаются, становятся плотнее, а при обычном разогреве часть уже горячая, пока середина комка остается холодной.

Выбрасывать такой гарнир не нужно. Перед разогревом я добавляю к макаронам немного воды и аккуратно разделяю их. При нагревании вода превращается в пар, благодаря которому макароны прогреваются равномернее и становятся мягче.

На порцию хватает пары ложек воды

Если разогреваю макароны на сковороде, перекладываю их из контейнера и добавляю примерно 1–2 столовые ложки воды на порцию. Большое количество не требуется — варить их второй раз мы не собираемся.

Сковороду ставлю на небольшой огонь и ненадолго накрываю крышкой. Через пару минут плотный комок становится значительно проще разделить лопаткой.

После этого крышку снимаю и даю лишней влаге испариться. Если макароны подаю без соуса, в самом конце можно добавить немного сливочного масла.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше холодные макароны отправляла прямо на сухую сковороду. Пока пыталась разделить комок, часть уже начинала поджариваться. С парой ложек воды все происходит гораздо проще: сначала макароны размягчаются, а потом уже нормально прогреваются».

Под краном макароны не промываю

Иногда слипшиеся макароны хочется положить в дуршлаг и промыть горячей водой. Но для вчерашнего гарнира я этого не делаю: вместе с водой легко получить слишком мокрые и водянистые макароны.

Небольшое количество жидкости непосредственно на сковороде контролировать проще. Если она испарилась слишком быстро, можно добавить еще ложку.

А если макароны изначально хранились вместе с соусом, дополнительная вода требуется не всегда. Сначала разогреваю их на слабом огне и смотрю на консистенцию.

Соус добавляю вместо воды

Остатки макарон удобно вообще не пытаться вернуть в состояние обычного гарнира. Томатный, грибной или сливочный соус одновременно помогает разделить изделия и превращает вчерашнюю еду в новое блюдо.

Макароны выкладываю в сковороду, добавляю несколько ложек соуса и прогреваю вместе. Если получается слишком густо, только тогда вливаю немного воды.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют своевременно убирать готовые блюда в холодильник и соблюдать условия их хранения. Если макароны долго простояли в тепле, повторный разогрев не делает такой продукт безопасным.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Если макарон осталось много, на второй день чаще добавляю к ним соус и сыр. Тогда вообще не ощущается, что на стол вернулся вчерашний гарнир. А для обычного разогрева мне хватает буквально небольшого количества воды».

На сильном огне не тороплюсь

Главная задача — сначала прогреть макароны внутри, а уже потом при желании слегка их поджарить. На максимальном огне наружные кусочки быстро подсыхают, пока плотная середина еще остается холодной.

Поэтому начинаю с небольшого нагрева и пары ложек воды. Когда макароны разделились и прогрелись, крышку снимаю и увеличиваю огонь совсем ненадолго.

Так что слипшийся после холодильника комок еще не означает испорченный гарнир. Немного воды, несколько минут под крышкой — и вчерашние макароны снова становятся мягкими и нормально разделяются.

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