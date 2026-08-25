Кулинария

Сливки для грибного соуса больше не беру: нужную густоту дает продукт, который всегда есть дома

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Густой грибной соус можно приготовить без сливо...

Про Казань

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Для густого грибного соуса совсем не обязательно покупать отдельную упаковку сливок. Если дома есть сметана, использую ее — соус получается насыщенным, кремовым и хорошо подходит к картофелю, макаронам, гречке или мясу.

Но просто выложить холодную сметану на раскаленную сковороду не стоит: она может расслоиться. Сначала смешиваю ее с небольшим количеством теплой жидкости, а уже затем добавляю к грибам.

На пачку шампиньонов беру несколько ложек сметаны

Для приготовления понадобится:

  • шампиньоны — 400 г;
  • сметана — 150 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • мука — 1 ч. ложка;
  • вода или бульон — 100–150 мл;
  • сливочное масло — 20 г;
  • соль и перец — по вкусу.

Грибы нарезаю пластинками, лук — небольшими кубиками. Сначала обжариваю лук, затем добавляю шампиньоны и готовлю без крышки, пока основная влага не испарится.

Если залить соусом грибы, которые еще плавают в собственном соке, получить хорошую густую консистенцию будет сложнее.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше ради грибного соуса специально покупала сливки, а потом половина упаковки оставалась в холодильнике. Со сметаной оказалось проще: она дома бывает гораздо чаще, а легкая кислинка с жареными грибами мне даже больше нравится».

Сметану сразу в горячие грибы не отправляю

В отдельной миске соединяю сметану с чайной ложкой муки. Затем добавляю несколько ложек теплой воды или бульона и тщательно размешиваю.

Эту смесь постепенно вливаю к грибам, одновременно перемешивая. Нагрев после этого уменьшаю. Сильно кипятить сметанный соус не нужно — достаточно дать ему прогреться и загустеть.

Мука здесь нужна в небольшом количестве. Если насыпать несколько ложек, вместо нежного соуса получится слишком плотная масса с мучным привкусом.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при покупке сметаны и других молочных продуктов обращать внимание на состав, срок годности, целостность упаковки и условия хранения.

Густоту регулирую в самом конце

Горячий соус постепенно становится гуще, поэтому сразу добавлять дополнительную муку не тороплюсь. Сначала даю ему несколько минут на небольшом огне.

Если получилось слишком густо, вливаю немного горячей воды или бульона. Если жидко — оставляю еще ненадолго прогреться без крышки.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Главную ошибку раньше делала со сметаной: брала прямо из холодильника и отправляла на горячую сковороду. Теперь сначала развожу ее теплой жидкостью. Соус получается намного однороднее, без неприятных хлопьев».

Такой соус подходит не только к грибам

Самый простой вариант — отварить картофель или макароны и щедро добавить сверху грибы в сметанном соусе. Получается полноценный быстрый ужин без сложных ингредиентов.

Можно подать его к гречке, курице или котлетам. А если добавить немного чеснока и зелени в самом конце, вкус станет ярче.

Так что сливки для грибного соуса я теперь специально практически не покупаю. Несколько ложек обычной сметаны, немного бульона и чайная ложка муки дают густой кремовый соус из продуктов, которые гораздо чаще уже есть в холодильнике.

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