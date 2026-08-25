Технологии

MakeUseOf: ручное закрытие приложений не улучшает работу смартфона

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Издание MakeUseOf развеяло миф о том, что ручно...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Как пишет издание MakeUseOf, ручное закрытие приложений на смартфоне не ускоряет его работу, а в некоторых случаях может навредить производительности и автономности. Материал, развенчивающий этот миф, опубликован на сайте Ридус.

Авторы пояснили, что свернутые и сохраненные в памяти приложения не потребляют значительных ресурсов. При повторном запуске процессор и память не испытывают больших нагрузок, так как не нужно заново загружать все данные, в отличие от «холодного» запуска.

Принудительно завершать приложения стоит лишь в случаях, когда они зависли или не отвечают на команды. Поэтому пользователям, привыкшим закрывать их вручную, возможно, стоит пересмотреть эту привычку и позволить операционной системе выполнять управление.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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