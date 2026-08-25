Минниханов напутствовал «Ак Барс» перед новым сезоном КХЛ

На базе хоккейного клуба «Ак Барс» в преддверии нового сезона Континентальной хоккейной лиги состоялась традиционная встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с командой.

Глава региона обратился к хоккеистам с напутственной речью. Он отметил, что республика переживала за команду вместе с ней, поддерживая ее в каждом матче. Рустам Минниханов подчеркнул, что весь Татарстан верит в «Ак Барс» и желает команде ярких побед в новом сезоне.

По традиции глава республики общается с командой перед началом турнира, чтобы напутствовать её и выразить поддержку. Эта встреча стала очередным знаком внимания со стороны руководства республики к одному из ведущих хоккейных клубов страны.