Новости Татарстана

Минниханов напутствовал «Ак Барс» перед новым сезоном КХЛ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На базе хоккейного клуба «Ак Барс» в преддверии нового сезона Континентальной хоккейной лиги состоялась традиционная встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с командой.

Глава региона обратился к хоккеистам с напутственной речью. Он отметил, что республика переживала за команду вместе с ней, поддерживая ее в каждом матче. Рустам Минниханов подчеркнул, что весь Татарстан верит в «Ак Барс» и желает команде ярких побед в новом сезоне.

По традиции глава республики общается с командой перед началом турнира, чтобы напутствовать её и выразить поддержку. Эта встреча стала очередным знаком внимания со стороны руководства республики к одному из ведущих хоккейных клубов страны.

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