How-To Geek: смена DNS-сервера на роутере может ускорить интернет

Причиной медленного домашнего интернета часто оказывается неправильно настроенный роутер, сообщает How-To Geek. Среди эффективных мер издание называет изменение DNS-сервера: сделать это можно самостоятельно или с помощью специалиста.

До настройки DNS авторы советуют проверить, не используют ли две сети одно подключение, а также включить функцию интеллектуального управления очередью SQM. Она снижает задержку и устраняет переполнение буфера. Кроме того, полезно создать две сети на частотах 2,4 и 5 гигагерц и распределить устройства между ними.

Самым простым способом ускорения соединения названо расположение маршрутизатора: его стоит поставить как можно выше и не загораживать. Если скорость всё равно не устраивает, в конце августа журналисты BGR посоветовали перезагружать роутер минимум раз в месяц. После перезапуска устройство очищает временные кэши, перезапускает протоколы и процессы безопасности, а также сбрасывает соединения.