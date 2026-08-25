«Бомбора» начала книжную серию об играх сборником о «Героях Меча и Магии»

Издательство «Бомбора» представило первый сборник из новой серии, посвящённой популярным игровым вселенным. Им стала книга о «Героях Меча и Магии», следом выйдут ещё десять изданий о других франшизах.

Среди заявленных тем — «Властелин колец», «Звёздные войны», «Человек-паук», Tomb Raider, Warhammer 40,000, Mortal Kombat, God of War, Deus Ex, Dragon Age и Devil May Cry. Каждый том будет описывать вселенную и ключевые моменты соответствующей серии, однако подробности о содержании первого сборника пока не раскрываются.

VK Play отмечает, что сборники адресованы поклонникам игр и фантастики, интересующимся историей и мирами популярных франшиз.