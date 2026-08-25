Новости Татарстана

Нижнекамские тепловые сети оштрафовали за двухмесячное отключение воды

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Почти два месяца без воды — так для жильцов дома № 64 по проспекту Химиков обернулся плановый ремонт на теплосетях. Филиал «Татэнерго» привлекли к ответственности и оштрафовали.

Претензии у людей появились ещё в мае. Как показала проверка Госжилинспекции Татарстана, по графику работы на центральном тепловом пункте № 62 должны были завершиться к 27 мая. В реальности вода вернулась в краны только 8 июля.

Фактический срок отключения — с 10 мая по 8 июля. Он заметно превысил нормативы, установленные законом. Документы компании и многочисленные жалобы горожан подтвердили: перерыв затянулся.

В отношении «Нижнекамских тепловых сетей» возбудили административное дело. Наказание — штраф в размере 5 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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