Котлеты получаются плотными и сухими из-за одной привычки: фарш этого совсем не любит

Домашние котлеты могут выглядеть идеально — румяная корочка, ровная форма, аппетитный запах. Но разрезаешь одну, а внутри вместо мягкого сочного фарша получается плотная почти резиновая масса. И дело не всегда в мясе или недостатке лука.

Одна из причин — слишком долгое и интенсивное вымешивание фарша. Если работать с ним как с тестом, масса становится все более вязкой и плотной. Для обычных домашних котлет я теперь смешиваю ингредиенты только до равномерного распределения и вовремя останавливаюсь.

Фарш не вымешиваю по десять минут

Мясной фарш содержит белки, которые при активном перемешивании начинают связывать массу. Это полезно для некоторых блюд, где нужна упругая однородная структура, но домашним котлетам чрезмерное вымешивание может добавить ненужной плотности.

Поэтому сначала соединяю мясо с луком, размоченным хлебом или другой добавкой, солью и специями. Перемешиваю руками до однородности, но не продолжаю месить фарш еще несколько минут «для надежности».

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при работе с сырым мясом соблюдать кухонную гигиену и не допускать его контакта с готовыми продуктами. После приготовления фарша руки, ножи, доски и рабочие поверхности необходимо тщательно вымыть.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Когда-то я специально долго месила фарш руками и несколько раз отбивала его о миску. Казалось, чем однороднее станет масса, тем лучше будут котлеты. Но для обычных домашних котлет теперь делаю наоборот: ингредиенты соединились — останавливаюсь».

Слишком постный фарш тоже дает сухость

Одним перемешиванием дело не ограничивается. Если взять очень постное мясо практически без жира, получить сочные котлеты сложнее. Во время жарки часть влаги все равно теряется.

Для котлет хорошо подходит смешанный фарш или мясо с умеренным количеством жира. Если использую курицу, чаще выбираю не одну грудку, а добавляю мясо бедра — оно получается сочнее.

Лук тоже помогает сделать котлетную массу более влажной. Я измельчаю его достаточно мелко, чтобы крупные кусочки не выпадали при формировании.

Формирую котлеты без сильного давления

Еще одна привычка — долго перекатывать каждую котлету между ладонями и буквально спрессовывать фарш. Я лишь придаю порции нужную форму и слегка выравниваю поверхность.

Сковороду предварительно разогреваю. После появления корочки переворачиваю котлеты и довожу до полной готовности на умеренном огне.

Мясной фарш обязательно должен пройти полноценную термическую обработку. Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость хорошо прожаривать или проваривать мясные полуфабрикаты.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Я заметила еще одну мелочь: раньше старалась сделать котлеты идеально ровными и сильно сжимала каждую в ладонях. Сейчас формирую гораздо быстрее. Пусть они выглядят чуть менее идеально, зато внутри получаются нежнее».

Лопаткой на сковороде не прижимаю

Когда котлета жарится, иногда хочется надавить сверху лопаткой — кажется, что так середина приготовится быстрее. Но вместе с выделяющейся жидкостью можно потерять часть сочности.

Если толстые котлеты слишком быстро темнеют снаружи, а внутри еще не готовы, уменьшаю нагрев. Можно сделать и сами заготовки немного тоньше.

Получается, что фаршу иногда требуется не дополнительный ингредиент, а меньше лишних действий. Не вымешивать слишком долго, не прессовать при формировании и не давить лопаткой во время жарки — простые изменения помогают сохранить более нежную структуру котлет.

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