Asus начала продажи ROG Xbox Ally X20 с OLED-экраном за 1300 долларов

Asus начала продажи портативной игровой консоли ROG Xbox Ally X20 с OLED-экраном. Стоимость устройства составляет 1300 долларов.

Доплата за OLED-версию относительно обычной ROG Xbox Ally X достигает 300 долларов. Разница в цене объясняется прежде всего новым дисплеем: он стал больше и использует OLED-матрицу вместо IPS, плюс консоль получила несколько незначительных улучшений.

Технические характеристики остались прежними: процессор Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ оперативной памяти, накопитель на 1 ТБ и батарея ёмкостью 80 Вт·ч.

Ранее устройство анонсировалось летом и входило в комплект с дорогими очками Xreal, теперь же его можно купить отдельно. Об этом сообщает портал iXBT.com.