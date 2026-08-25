Новости Казани

«Случилось настоящее чудо»: Билан посетил десницу Спиридона в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Ковчег с мощами Спиридона Тримифунтского покинул Казань — святыня отправилась в Серафимо-Дивеевский монастырь. За время пребывания в столице Татарстана ей поклонились более 110 тысяч верующих, включая звезд «Новой волны».

Дмитрий Билан, который приехал на фестиваль, не скрывал эмоций: встречу со святыней он назвал «настоящим чудом» и «огромным благословением». Артист отметил, что десницу привезли с острова Корфу как раз в дни «Новой волны», и это совпадение поразило его.

В соборе Казанской иконы Божией Матери несколько дней не прекращались богослужения — литургии и молебны шли круглосуточно. Билан признался, что такие моменты заставляют задуматься, много ли в жизни случайного.

К святыне приложились и другие участники «Новой волны» — Игорь Матвиенко и Николай Расторгуев посетили Казанский Богородицкий мужской монастырь.

Казань впервые принимала десницу Спиридона Тримифунтского. Ранее мощи привозили в Россию трижды — в 2007, 2010 и 2018 годах, но столица Татарстана не значилась в маршруте. Святитель считается одним из самых почитаемых, к нему обращаются за помощью в трудных ситуациях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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