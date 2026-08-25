Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках достигла 12,9%
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Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России во второй декаде августа достигла 12,9%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Центробанка, опубликованные на официальном сайте регулятора.
В первой декаде августа показатель составлял 12,89%, а во второй — 12,90%.
Для сравнения: самый высокий уровень средней ставки был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года — 22,28%, а самый низкий — в первой декаде октября 2020 года — 4,33%.
Виктор Вернов, сооснователь платформы ROWI, прогнозирует, что к концу 2026 года ключевая ставка Банка России, вероятно, снизится с 14% до 13,5%. По его оценке, доходность вкладов будет постепенно уменьшаться, поэтому граждане еще могут успеть зафиксировать относительно высокую ставку на длительный срок.
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