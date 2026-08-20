Новости Татарстана

Эксперты прокомментировали победу пяти татарстанских проектов по благоустройству

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Пять проектов из Татарстана вошли в число победителей всероссийского конкурса Минстроя по благоустройству — в 2026 году комиссия выбрала 294 лучших заявки из 82 регионов. Республика направила 12 проектов, и пять из них признаны лучшими.

Победители — Билярск, Нижнекамск, Бугульма, Лениногорск и Апастово. В Билярске обновят исторический центр, в Нижнекамске — парк Нефтехимиков. Бугульма и Лениногорск получили поддержку на детский парк и благоустройство нескольких улиц, а в Апастово преобразят центральный парк и прилегающие зоны.

Председатель комитета Госдумы Олег Морозов заметил, что задачи у территорий разные: в Билярске важно сохранить наследие, в Нижнекамске — создать современное пространство для семей и молодежи. Эксперты Эмилия Хакимуллина и Ольга Павлова добавляют: благоустройство напрямую влияет на качество жизни, безопасность и желание людей оставаться в малых городах. Особую ценность имеют соучаствующее проектирование и сохранение уникальности территорий.

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