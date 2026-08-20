Технологии

Google введет суточную задержку для установки APK на Android

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Google начинает внедрять на Android обязательную 24-часовую паузу перед установкой APK от непроверенных разработчиков. Компания анонсировала это в материалах о новой системе проверки авторов приложений.

Чтобы установить такой файл, пользователю нужно будет включить специальный режим в настройках для разработчиков, подтвердить самостоятельность решения и перезагрузить устройство. Через сутки придется вернуться в настройки, пройти проверку по биометрии или PIN-коду и выбрать, разрешить установку на семь дней или бессрочно. Android при этом будет продолжать показывать предупреждение о возможных рисках.

С 30 сентября новые правила заработают в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, а глобальное внедрение намечено на 2027 год. Ограничения не затронут приложения от проверенных разработчиков из Google Play и сторонних магазинов, участвующих в системе, включая RuStore.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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