Google введет суточную задержку для установки APK на Android

Google начинает внедрять на Android обязательную 24-часовую паузу перед установкой APK от непроверенных разработчиков. Компания анонсировала это в материалах о новой системе проверки авторов приложений.

Чтобы установить такой файл, пользователю нужно будет включить специальный режим в настройках для разработчиков, подтвердить самостоятельность решения и перезагрузить устройство. Через сутки придется вернуться в настройки, пройти проверку по биометрии или PIN-коду и выбрать, разрешить установку на семь дней или бессрочно. Android при этом будет продолжать показывать предупреждение о возможных рисках.

С 30 сентября новые правила заработают в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, а глобальное внедрение намечено на 2027 год. Ограничения не затронут приложения от проверенных разработчиков из Google Play и сторонних магазинов, участвующих в системе, включая RuStore.